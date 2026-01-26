Com atuação em três municípios, 15º BPM apresenta resultados operacionais de 2025

O 15º Batalhão de Polícia Militar apresentou o balanço operacional das atividades desenvolvidas ao longo de 2025 em toda a sua área de atuação, que abrange os municípios de Maracaju, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, além dos distritos de Vista Alegre, Prudêncio Thomaz e PANA.

A unidade é o 7º maior batalhão em extensão territorial do Estado de Mato Grosso do Sul e o 5º maior batalhão do interior em índice populacional, conforme estimativa do IBGE de 2025. O batalhão está sob o comando do tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti.

A região atendida pelo 15º BPM está inserida em uma das áreas com maior PIB do agronegócio do Brasil, concentrando o maior PIB do setor em MS, o que reforça a necessidade de policiamento permanente e qualificado.

De acordo com o balanço, ao longo de 2025 a Polícia Militar registrou 1.570 ocorrências policiais. As ações resultaram na captura de 165 foragidos da Justiça. O policiamento ostensivo foi intensificado por meio de ações estratégicas e patrulhamento diário, totalizando 8.228 abordagens a pessoas e 1.461 abordagens a veículos.

No trânsito, o 15º BPM desenvolveu ações contínuas de fiscalização e orientação, com a lavratura de 2.251 notificações ao longo de 2025. As ações também resultaram na remoção de 499 veículos e contribuíram diretamente para a redução de 10% no número de acidentes de trânsito na área de atuação do batalhão, no comparativo entre 2025 e 2024.

No enfrentamento à criminalidade, a unidade apreendeu 80 armas brancas e 50 armas de fogo, retirando de circulação instrumentos com elevado potencial ofensivo.

A atuação na proteção às mulheres também foi destacada. Por meio do Programa Mulher Segura (Promuse), voltado ao acompanhamento, orientação e fiscalização de mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente aquelas amparadas por medidas protetivas de urgência, o 15º BPM realizou 1.246 fiscalizações em 2025. O número representa aumento superior a 500% em relação a 2024.

Paralelamente, o batalhão desenvolveu diversas fases da Operação Estação Final ao longo do ano, com foco no atendimento humanizado a pessoas em situação de rua. Foram realizados mais de 100 atendimentos, de forma integrada e multidisciplinar, com encaminhamentos à rede de assistência social, saúde e demais órgãos parceiros.

Ainda conforme o balanço, o 15º Batalhão de Polícia Militar alcançou posição de destaque no cenário estadual em 2025, sendo a 3ª unidade que mais atendeu ocorrências no comparativo Demanda x Efetivo entre os batalhões do Estado, segundo dados do BI/CADG.

Outro ponto destacado foi o fortalecimento da segurança pública na região por meio de investimentos do Governo do Estado, em conjunto com o Comando-Geral da PMMS, com a destinação de novos policiais militares para a área de atuação do 15º BPM, ampliando a capacidade operacional da unidade.

Em nota, o comandante do 15º BPM, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, afirmou que “o balanço de 2025 reflete o comprometimento permanente do 15º BPM com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a valorização do policial militar, por meio de uma atuação técnica, integrada e orientada por resultados”.

O comandante também informou que já foram traçadas as metas para 2026, com foco na valorização dos policiais militares, por meio da melhoria contínua das condições de trabalho, ampliação das instruções continuadas e inauguração de duas novas salas de instrução, sendo uma na 2ª Companhia de Rio Brilhante e outra em Nova Alvorada do Sul. Também foram definidas estratégias para operações conjuntas, com objetivo de reduzir índices criminais e fortalecer a segurança pública regional.

