Com auxílio de cães, PRF encontram drogas em encomendas que estavam na Capital

O Núcleo de Operações com Cães da PRF (NK9), em ação conjunta com a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios no MS na quarta-feira (19), auxiliou na interceptação de três encomendas com drogas que iam para os Estados do Pará, Piauí e Maranhão.

Ao todo, cerca de 20kg de maconha foram apreendidos no Centro de Triagem dos Correios (CTCE-MS) e foi acompanhada pela gerência de segurança da instituição.

A equipe policial utilizou os cães de faro Zorro e Dallas, da raça Pastor Belga Malinois, e Thor, Amélia e Bred, da raça Pastor Alemão. Todos os cães são treinados para detecção de diversas substâncias ilícitas.

As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil para as providências necessárias.

