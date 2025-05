Com bronquiolite grave, bebê é transferido de avião para hospital de Três Lagoas

Um bebê, recém-nascido, precisou ser transferido de avião do município de Nova Alvorada do Sul para Três Lagoas. O caso aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (23).

Conforme as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o pequeno desenvolveu um quadro grave de bronquiolite, sendo necessário ser transferido de unidade hospitalar.

Com apoio do governo do estado, o avião pousou e decolou na pista da empresa Dalas. O bebê foi levado do hospital até o aeroporto em uma ambulância acompanhada de equipe médica. Como os hospitais de referência para Nova Alvorada, como Dourados e Campo Grande estão superlotados, o recém-nascido foi levado para Três Lagoas.

Ainda segundo o site, devido a condição crítica de saúde, o transporte não poderia ser via terrestre por isso o município, por meio da secretaria de saúde, solicitou apoio aéreo para a transferência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também