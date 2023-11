Com cachaça até o talo, mãe deixa bebê cair três vezes em Anhanduí

Mulher, de 22 anos, foi encaminhada para a delegacia de plantão de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (22), após ser flagrada completamente embriagada e deixar sua filha, uma bebê, cair ao menos três vezes no chão no distrito de Anhanduí.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado de uma testemunha que pediu uma abordagem a mulher na Avenida Castelinho, onde flagrou a mulher alterada pela bebida e que deixou a sua filha cair.

Após rápidas diligências, os militares encontraram a suspeita na rua das Olimpíadas, no cruzamento com a rua Lagoa Dourada, e logo notaram que a mulher estava com visível estado de embriaguez e colocando em risco a vida da criança.

Os policiais tentaram encontrar familiares que pudessem ficar com a bebê, mas ninguém foi localizado. Assim, foi acionado o Conselho Tutelar que passou a acompanhar o caso.

A bebê não apresentava nenhum tipo de lesão, apesar das quedas. O caso foi registrado como embriaguez na Polícia Civil.

