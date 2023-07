Com camisas de protesto contra ações policiais, grupo é preso traficando no Nova Lima

Duas mulheres, de 21 e 40 anos, e dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (12), no bairro Nova Lima, pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Com o grupo, foram encontradas camisas de uma manifestação contra as ações policiais ocorrida no início da tarde.

Ainda não há confirmação se de fato eles participaram do protesto, que pedia por justiça pelas pessoas que faleceram em ações policiais.

Conforme o boletim de ocorrência, eles seriam supostamente integrantes de uma facção criminosa atuante em Mato Grosso do Sul e também em vários locais do país. A Força Tática da 11ª CIPM recebeu informações que na rua Eugenia Lima teria uma boca de fumo e ao chegar no local, por volta das 17h, percebeu a entrada das duas mulheres no imóvel.

Uma delas, inclusive, estaria com mandado de prisão em aberto. Ao perceberam a viatura policial, elas se esconderam no banheiro na residência, onde descartaram drogas e cédulas de dinheiro, que somadas deram R$ 149.

Os dois homens presos também estavam na casa e foram autuados em flagrante, tendo um confirmado que seria o proprietário das drogas e usava o local para revender os entorpecentes.

Eles foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

