Polícia

Com Campo Grande na lista, PF faz operação para acabar com tráfico interestadual

A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, documentos, valores e mídias eletrônicas

30 outubro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Operação acontece em várias cidades do paísOperação acontece em várias cidades do país   (Divulgação/PF)

Logo pelas primeiras horas desta quinta-feira, dia 30 de outubro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanum, visando acabar com uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação nacional começou em Aracaju, no Sergipe, mas se desmembrou em várias cidades, como Campo Grande, Montes Claros (MG), Maceió e também outras cidades do estado sergipano, como Itaporanga D’Ajuda, Barra dos Coqueiros.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados judiciais, sendo 7 de prisão e seis de busca e apreensão. 

A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, documentos, valores e mídias eletrônicas, que auxiliarão no aprofundamento das investigações.

As apurações começaram há seis meses, após apreensão de drogas, armas e veículos em Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, e indicam que o grupo atuava em vários estados com estrutura voltada à aquisição, transporte e distribuição de entorpecentes, além de lavagem de capitais por meio de empresas de fachada e pessoas interpostas.

