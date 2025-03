O pastor, de 59 anos preso na última terça-feira (18/03), acusado de estupro, já tem cinco vítimas confirmadas de 2023 até este ano, jovens moradoras da Capital, com idade entre 13 e 21 anos e usava de sua posição para conseguir a confiança das pessoas. "Era muito solícito, ajudava com reparos na casa das pessoas do bairro, levava ao médico e chamava para tomar café da manhã ”, detalhou a delegada, Nelly Macedo da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Karine.

As autoridades chegaram ao criminoso, após a denúncia de uma adolescente de 17 anos em fevereiro deste ano. A vítima relatou ter sido acolhida para tratar uma dependência química, mas pouco tempo depois o autor insinuou que a jovem precisava passar por uma 'limpeza espiritual'.

Para calar a adolescente, o pastor fez ameças de mal espiritual, e além disso, ameaçou matar o irmão da vítima, utilizando ainda pressão psicológica para manterem 'papo de túmulo', dizendo que "segredos se levam para o túmulo".

Durante ações de busca e apreensão na casa do referido pastor, a polícia encontrou um homem "organizado e meticuloso", que agendava os encontros e controlava os ciclos menstruais das vítimas.

Em Campo Grande, a investigação aponta que em sua maioria, as vítimas eram do bairro Aero Rancho, onde é localizada a igreja onde o abusador atuava como pastor, no entanto, o autor também exerceu o cargo nas cidades de Terenos e Aquidauana, onde a Polícia Civil suspeita que hajam mais vítimas.

Nos cinco casos confirmados de estupro, o homem utilizava o mesmo modus operandi, com promessas de ajudar jovens dependentes químicas com promessas de libertação. Os abusos ocorriam durante 'orações no monte', na igreja e em uma casa no qual ele levava as vítimas.

"Convidamos as vítimas que se identifiquem e que tenham passado pelas mãos desse pastor e sido subjugadas a ele de alguma maneira, mesmo sendo maior de idade, que vanham denunciar, vamos acolhê-las. Ele se encontra em cárcere e não vai sair tão cedo", ressaltou a delegada

O homem ficará preso por tempo indeterminado e deve responder por estupro, estupro de vulnerável e posse sexual mediante fraude.

