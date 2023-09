Com ciúmes da esposa, homem mata o próprio pai a facadas

Bruno Teles de Freitas, de 36 anos, foi preso após matar o pai a facadas e tentar assassinar a esposa da mesma forma neste domingo (3), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. As informações são do site Metrópoles. O crime teria acontecido porque o autor teria ciúmes da esposa com o pai dele.

As informações iniciais, apuradas pelas equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, apontam que a mãe de Bruno estava na cozinha e se assustou ao ouvir um prato cair na sala. Ela correu para o outro cômodo e encontrou o marido caído no chão, ensanguentado.

Logo depois, o rapaz teria usado a mesma faca para atingir a esposa no peito. Em seguida, o autor fugiu correndo do local. No momento de desespero, a mãe de Bruno saiu na rua e pediu ajuda a vizinhos, que acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO). Os militares constataram o óbito da vítima e iniciaram as buscas pelo assassino.

Segundo os policiais, ao perceber a chegada da polícia, o assassino tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado pela equipe que fazia o cerco na rua atrás da residência do amigo.

Bruno deve responder por homicídio, com o agravante de a vítima ter mais de 60 anos. O amigo dele também foi preso por esconder o suspeito de um crime.

Ciúmes e brigas por dinheiro – De acordo com o relato que a mãe de Bruno fez aos policiais, ele e o pai tinham discussões constantes. Ela também afirmou que Bruno sentia ciúmes da esposa com o pai.

Ainda segundo ela, as discussões entre o marido e o filho ocorriam principalmente por causa de dinheiro.

