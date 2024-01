Com ciúmes e para se defender de agressão, mulher mete o facão na cabeça do marido

Polícia Homem é esfaqueado e socorrido em estado grave no Tijuca

O homem foi socorrido pela equipe da SESAI para atendimento médico no Hospital Regional da cidade. Já na unidade hospitalar, os policiais conversaram com a vítima, onde ele relatou que a briga teria começado por ciúmes da esposa.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava em casa bebendo quando, sem motivo, os dois começaram a discutir. Para se defender das agressões do companheiro, a mulher então pegou o facão e desferiu alguns golpes no marido, acertando inclusive a cabeça dele.

Uma mulher, de 36 anos, foi preso depois de agredir o marido com golpes de facão durante a noite de quinta-feira (11), na Aldeia Limão Verde, em Amambai.