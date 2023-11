Com ciúmes, homem acerta soco na ex e a deixa desacordada no meio da rua

Um jovem, de 20 anos, ficou desacordada no meio da rua depois de ser atacada e agredida pelo ex-marido durante a noite de segunda-feira (20) em Sidrolândia. Ele estaria com ciúmes da vítima.

Conforme as informações iniciais, a jovem estava andando quando acabou encontrando com o ex. Neste momento, ele aproveitou o local escuro para desferir um soco na boca da vítima. Com o impacto, a mulher acabou caindo e perdendo a consciência.

A agressão teria sido presenciada por uma morada da região, que de acordo com o site Sidrolândia News, foi a responsável por acionar a Polícia Militar.

A vítima, ao recobrar a consciência, relatou não recordar se houve mais agressões e, preocupada com sua filha, dirigiu-se à casa da babá para buscá-la.

Com a filha nos braços, a mulher ferida forneceu o endereço onde o agressor morava, nas proximidades de onde tudo aconteceu. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

