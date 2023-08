Com ciúmes, homem acusa mulher de traição e a puxa pelos cabelos em restaurante

Uma mulher, de 50 anos, foi arrastada pelos cabelos durante uma crise de ciúmes do marido, de 49, em um restaurante localizado às margens da MS-156, em Dourados.

Consta na ocorrência policial que o casal teria ido para o local, participar de uma confraternização com os amigos. Após a bebedeira, o homem passou a ter uma crise de ciúmes, alegando que a esposa teria se envolvido em atividades impróprias com os caminhoneiros do posto.

Irritado, ele tentou a agredir a esposa, puxando-a pelos cabelos. Logo depois, o homem se dirigiu até o carro da vítima, dando chutes e pontapés para estragar a lataria e quebrar todos os vidros.

Ao ver a aproximação da equipe policial, o autor fugiu do local, apesar das diligências feitas pela Polícia Militar, ele não foi localizado.

Durante o registro da ocorrência, a vítima contou ainda que o esposo ameaçou colocar fogo na casa onde ela mora, para matá-la. Com medo, ela optou por pedir medidas protetivas contra o autor, assim como representar criminalmente contra ele.

O caso foi registrado como ameaça, difamação, vias de fato e dano no âmbito da violência doméstica.

