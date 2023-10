Com ciúmes, homem acusa mulher de traição e tenta esfaqueá-la em Corumbá

Homem, de 54 anos, foi preso depois de agredir e tentar esfaquear a esposa durante a tarde de quinta-feira (12), no Bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Conforme as informações passadas pela vítima a polícia, o autor teria chegado em casa bêbado dizendo que ela estava tendo um caso com outros homens. Com ciúmes, ele teria ido até a cozinha para pegar uma faca e tentar golpeá-la.

Por sorte a mulher conseguiu se desvencilhar e correr para a rua, sendo perseguida pelo companheiro que ainda lhe atingiu alguns tapas na cabeça. Ainda segundo o relato da vítima, o homem teria dito para que ela não retornasse para a residência, caso contrário iria esfaqueá-la.

Com medo, ela conseguiu acionar a Polícia Militar. De acordo com o site Diário Corumbaense, o casal foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde os militares registraram o caso como ameaça, violência doméstica e vias de fato.

