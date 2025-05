Com ciúmes, homem espanca e enforca irmão por ir morar com a mãe na Capital

Homem, de 51 anos, foi espancado e enforcado pelo irmão mais novo, de 50 anos, na noite desta quarta-feira (28), no bairro Amambai, em Campo Grande, por ir morar com a mãe, causando ciúmes no suspeito.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima explicou na delegacia que foi agredido com socos, empurrões e foi enforcado pelo suspeito, deixando lesões no rosto.

O fato se originou após o irmão mais velho tomar conhecimento de que o mais novo, foi morar com a mãe novamente.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também