Com ciúmes, homem invade papelaria e bate em colega de trabalho da namorada

Rapaz, de 19 anos, foi agredido pelo namorado de uma colega de trabalhado durante a manhã de quinta-feira (21), em Bataguassu. O autor teria invadido a papelaria onde a vítima trabalha, para cometer as agressões.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava trabalhando quando foi surpreendido pelo autor invadindo o local. Logo após isso, a vítima foi acertada com socos na região do rosto. Ele ficou com lesões no olho esquerdo.

Para as autoridades policiais, o jovem identificou o autor como sendo namorado de uma colega de trabalho. Detalhando que as agressões aconteceram porque o rapaz tem ciúmes da namorada.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil do município.

