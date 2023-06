Com ciúmes, homem tenta matar a namorada afogada em lago da Fazenda Piana

O ciúme quase fez mais uma vítima de femicídio em Mato Grosso do Sul durante a tarde de domingo (11), na Fazenda Piana, na BR-060, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 23 anos, contou que estava aproveitando o dia no local quando seu companheiro teve um ‘surto’ de ciúmes por causa de um salva vidas da fazenda.

Enquanto eles estavam na área do ‘bar molhado’, o homem a empurrou para a parte funda do lago, onde segundo a mesma não ‘da pé’. Como a vítima não sabe nadar, começou a se afogar. Logo em seguida, o autor pulou na água dando continuidade as agressões, a atingido com um soco no estômago.

A vítima foi retirada da água pelo próprio companheiro. Mesmo após o susto e machucada, a jovem pediu para o homem ir embora, pois estava com muito medo, sendo jogada novamente no lago para que se afogasse.

Por sorte, ela conseguiu sair novamente da água se dirigindo rapidamente até o carro pegar suas roupas e se trocar, uma vez que estava usando roupas de banho. Já no banheiro da fazenda, o autor voltou a agredi-la, queimando-a com cigarro e a enforcando.

A vítima conseguiu se soltar, correndo para área de fora e sendo amparada pelo dono da fazenda, que a abrigou até a chegada da Polícia Militar. Ainda assim, o autor perseguiu a jovem dizendo que caso ela fosse embora jogaria o carro na BR. Testemunhas relataram que o homem ameaçou matar a vítima diversas vezes.

Após os fatos, o homem foi embora tomando rumo ignorado. A vítima foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde informou que deseja representar criminalmente contra o autor. O caso foi registrado como feminicídio, menosprezo ou discriminação de mulher, na forma tentada, ameaça (violência doméstica).

