Com ciÃºmes, homem tenta matar amigo da namorada a facadas em ChapadÃ£o

Um homem, de 32 anos, foi esfaqueado várias vezes pelo namorado da amiga depois de uma festa na noite de quinta-feira (7), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima estava em casa quando foi abordado pelo autor, que após confirmar a identidade do homem, passou a desferir golpes de faca em seu braço. Depois das facadas, o suspeito fugiu correndo.

No entanto, o homem acabou sendo preso minutos depois, durante as diligências feitas pelos policiais do S.I.G (Setor de Investigações Gerais). As investigações apontaram que a tentativa de assassinato foi motivada por ciúmes.

Em depoimento, algumas testemunhas contaram que a namorada do autor passou a tarde em uma confraternização, junto com a vítima e outros amigos. Por isso, já durante a noite, ele resolveu cometer o crime.

A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Municipal ainda com vida, sendo necessária sua transferência para o município de Campo Grande.

A perícia foi acionada e compareceu para realização dos trabalhos no local do crime, para poder auxiliar sobre os esclarecimentos dos fatos. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

