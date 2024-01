Com ciúmes, homem usa cadeira para bater na ex e é esfaqueado

Homem, de 31 anos, foi esfaqueado e preso ao agredir a ex-companheira durante a madrugada desta segunda-feira (1º), no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para ir até a residência, localizada na Rua Luís Carlos Ortega Junior. Ao chegar, eles encontraram o homem sentado no chão, com o braço sangrando e a vítima pedindo por socorro.

Para as autoridades policiais, a mulher contou que o homem é seu ex-companheiro. Ontem, por ciúmes, ele teria começado a agredir com uma cadeira e para se defender a vítima pegou uma faca cortando os braços do homem em vários locais.

Por conta dos ferimentos, os dois precisaram ser encaminhados para o Hospital Regional onde receberam atendimento médico. Ainda segundo o site, depois eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi preso em flagrante.

A mulher manifestou interesse na medida protetiva de urgência.

