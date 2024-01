Com ciúmes, homem usa panela de pressão para bater na esposa em Caarapó

Homem, de 41 anos, foi preso depois de bater na esposa com uma panela de pressão na aldeia Te’yikue, Caarapó, na noite de domingo (7). A prisão feita pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Polícia Civil do município, aconteceu no âmbito da operação “Protetor”.

Segundo o apurado, uma denúncia anônima revelou que uma mulher teria sido gravemente ferida ao levar vários golpes na cabeça. O marido dela utilizou uma panela de pressão como ‘arma’. A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó deslocou-se até a aldeia e capturou o autor.

Na casa os policiais encontraram a panela usada durante a agressão, apreendendo como prova.

Já no hospital, a vítima contou que o marido a bateu por conta de uma crise de ciúmes. Ela teve vários ferimentos graves no rosto e ficou internada na unidade de saúde, recebendo tratamento médico.

O autor está preso à disposição da Justiça.

