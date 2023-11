Com ciúmes, jovem espanca a namorada no meio da rua em Jardim

Uma jovem, de 29 anos, foi espancada pelo companheiro, de 30 anos, durante a quinta-feira (2), na cidade de Jardim. O motivo? O autor estava com ciúmes da vítima.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o casal estava andando na rua quando as agressões começaram. Ela contou para a polícia que o namorado estava com ciúmes.

Depois do crime, ela procurou a delegacia do município e chegou a passar por exames de corpo de delito, sendo constatada uma lesão na mão da jovem.

Na unidade policial, a vítima entrou com solicitação de medida protetiva de urgência.

