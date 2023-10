Com ciúmes, jovem tenta matar outra a tiros em Três Lagoas

Uma jovem, de 27 anos, foi baleada na mão durante uma tentativa de assassinato na tarde desta quarta-feira (18), na Vila Alegre, em Três Lagoas. A autora dos disparos acabou sendo presa momentos depois pela Força Tática da Polícia Militar. Uma rixa antiga entre as duas teria motivado o crime.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a vítima estava sentada em frente a sua residência acompanhada de outra pessoa. Em determinado momento, a autora passou na garupa de uma moto Honda CB 300, já efetuando diversos disparos contra a mulher, que foi atingida no dedo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou ser acionado, socorrendo a vítima até o Hospital Auxiliadora. Depois de efetuar os tiros, a autora e a motociclista fugiram do local às pressas, porém foram encontradas pelas autoridades policiais durante diligências na Vila Piloto V.

A jovem foi presa e levada até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município. As equipes policiais não conseguiram localizar a arama utilizada no crime, já que ela seria de um amante da suspeita.

Para a polícia, ela contou que teria exigido que o companheiro emprestasse o revólver para cometer o crime. Depois de disparar, devolveu o objeto ao suspeito, que acompanhava tudo em um Fiat Siena preto. A autora relatou ainda, de acordo com o site, que foi motivada por ciúmes.

Durante as buscas, a comparsa que estava também na tentativa de homicídio não foi localizada. O caso agora é investigado pelas autoridades policiais.

