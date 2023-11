Com ciúmes, marido tenta matar a mulher com facadas em Eldorado

Sarah Chaves, com informações da Polícia Civil

Autor de uma tentativa de feminicídio, um homem de 46 anos foi preso na madrugada deste sábado (4), por intermédio da Delegacia de Eldorado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de sexta-feira (3), em uma estrada rural localizada na Aldeia Serrito em Eldorado. Com ciúmes, o autor desferiu sete facadas contra sua esposa, atingindo o tórax e braços da vítima.

A mulher foi socorrida ao hospital local e em seguida transferida em estado grave para Hospital da Vida em Dourados.

Com posse das informações, uma equipe da Delegacia de Eldorado se deslocou para Aldeia, localizou e prendeu o suspeito. Em entrevista aos policiais, ele confessou o crime alegando motivos passionais.

