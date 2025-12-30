Menu
Com crise de ciúmes, mulher esfaqueia marido durante discussão em Aquidauana

Esposa chegou a acusar o companheiro de traição, o que acalorou o desentendimento

30 dezembro 2025 - 10h55Luiz Vinicius
Vítima sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana Vítima sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana   (Reprodução )

Homem, de 54 anos, foi esfaqueado pela própria companheira durante uma discussão proveniente de uma crise de ciúmes, na noite desta segunda-feira, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

A discussão iniciou quando o homem chegou na própria casa e encontrou a esposa irritada, que passou a acusá-lo de traição.

Segundo informações do portal O Pantaneiro, no final da noite a discussão se intensificou e a mulher se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra o marido, atingido a região do abdômen.

Embora tivesse sido atingido, o homem conseguiu sair da residência e buscou ajuda no Pronto-Socorro, onde recebeu os cuidados médicos.

Ainda conforme o site, o homem relatou a Polícia Militar que não deseja representar, pois ambos costumam ter desentendimentos frequentes por crise de ciúmes.

