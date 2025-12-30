Com crise de ciúmes, mulher esfaqueia marido durante discussão em Aquidauana

Homem, de 54 anos, foi esfaqueado pela própria companheira durante uma discussão proveniente de uma crise de ciúmes, na noite desta segunda-feira, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

A discussão iniciou quando o homem chegou na própria casa e encontrou a esposa irritada, que passou a acusá-lo de traição.

Segundo informações do portal O Pantaneiro, no final da noite a discussão se intensificou e a mulher se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra o marido, atingido a região do abdômen.

Embora tivesse sido atingido, o homem conseguiu sair da residência e buscou ajuda no Pronto-Socorro, onde recebeu os cuidados médicos.

Ainda conforme o site, o homem relatou a Polícia Militar que não deseja representar, pois ambos costumam ter desentendimentos frequentes por crise de ciúmes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também