Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá

Uma mulher, de 48 anos, precisou ser resgatada por um helicóptero da Marinha do Brasil na manhã desta terça-feira (18) após passar mal em casa, na região do Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. A operação ocorreu por volta das 11h e contou com uma equipe de Evacuação Aeromédica (EVAM).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a família detalhou que a paciente estava desde domingo com hipertensão, além de vômitos, diarreia e dor na nuca, sintomas que se agravaram ao longo dos dias.

O resgate foi realizado na Fazenda Nazaré, área de difícil acesso no Pantanal. A equipe pousou no local, prestou os primeiros atendimentos e transportou a mulher até o Hospital Municipal de Corumbá, onde ela foi recebida pela equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros destacou que operações como esta, envolvendo outras forças de resgate, são essenciais para garantir assistência rápida a moradores de regiões isoladas, onde o deslocamento por terra pode levar horas ou até ser inviável devido às condições do terreno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também