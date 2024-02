Com destino ao Paraná, homem é preso transportando maconha e cigarros em Iguatemi

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na noite de quinta-feira (8), um homem, de 30 anos, que transportava maconha e cigarros contrabandeados na MS-295, em trecho que passa por Iguatemi, cidade a 416 quilômetros de Campo Grande.

Os militares realizavam um bloqueio na rodovia quando deram ordem de parada a um Volkswagen Fox, no entanto, o motorista desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, dando início a uma perseguição.

Alguns quilômetros depois, o homem foi alcançado e abordado, e no veículo, policiais encontraram 86 quilos de maconha e 250 pacotes de cigarros.

Quando questionado sobre a droga, ele contou que pegou a droga e os cigarros em Sete Quedas, município a 472 quilômetros da Capital e na fronteira com o Paraguai, e levaria até Curitiba, capital do Paraná, para pagar uma dívida que tinha com um traficante.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. O prejuízo estimado para o crime com a apreensão é de R$ 224,5 mil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também