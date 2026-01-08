Com duas crianças na garupa, jovem 'chapado' tenta fugir da GCM, mas é capturado

Jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante durante a manhã desta quinta-feira, dia 8, após ser flagrado pilotando uma motocicleta com duas crianças, de 5 e 6 anos, sem capacete, na garupa, no Conjunto Habitacional Estrela D'Alva, em Campo Grande.

Ele também estava pilotando a motocicleta após ter feito uso de entorpecentes. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana tentou realizar abordagem num primeiro momento, mas precisou persegui-lo e encontrá-lo na residência em que o suspeito morava.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motociclista fugiu por diversas ruas do bairro, inclusive algumas subindo pela calçada e desrespeito a sinalização de 'PARE', quando ele tentou se esconder na casa onde mora.

Porém, os guardas conseguiram localizar e efetuar a prisão do indivíduo, que chamou a ameaçá-los. "se eu estivesse sozinho, vocês iriam ver comigo" e, posteriormente, "vou trombar vocês na quebrada e vamos ver se são bons mesmo".

Ele foi conduzido para a delegacia e durante a ocorrência, foi identificado sinais de adulteração na motocicleta.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

