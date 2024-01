Com espeto, mas sem churrasco, homem ameaça 'furar' madrasta e cachorro em Corumbá

Após sofre ameaças do enteado, uma mulher acionou a Polícia Militar no sábado (6), no bairro Popular Velha em Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, o enteado chegou em casa embriagado, por volta das 8h10, alterado, ele passou a fazer ameaças contra a vítima, chegando a pegar um espeto e dizer que "furaria" ela e seu cachorro.

A madrasta se afastou e acionou a Polícia Militar. Já no local, os policiais viram o autor bastante agitado, sendo abordado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Ainda segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que recebeu ameaça por parte do enteado e em outra ocasião, ele já a agrediu na região da cabeça com uma pedra.

O caso foi registrado como: perturbação do trabalho ou do sossego alheios (violência domestica) e ameaça.

