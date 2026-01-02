Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital

Saiba Mais Polícia PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital

O homem, de 24 anos, que tentou estuprar uma corredora, de 19 anos, na Avenida Rita Vieira de Andrade, durante a noite desta quinta-feira, dia 1º, em Campo Grande, deixou a esposa grávida e o filho em casa para satisfazer os 'desejos sexuais'.

Após ser preso por um policial militar do Batalhão de Choque à paisana, ele relatou que tinha plena ciência do ato que estava cometendo e explicou que queria manter relações sexuais com outra mulher que lhe causasse interesse.

Ele carregava um gel lubrificante para relações sexuais, apreendido pelos policiais. Para tentar levar a vítima para um terreno baldio, ele usou uma faca para ameaçá-la.

Segundo informado pela corporação, a vítima realizava uma corrida pela avenida, quando foi abordada pelo indivíduo, que portava uma faca. Num primeiro momento, ela acreditou trata-se de um assalto e chegou a entregar o celular.

Porém, o homem indicou que não queria o celular e tentou arrastá-la até um terreno baldio, cometendo série de ameaças, quando ambos foram surpreendidos pela presença do policial militar à paisana.

O suspeito tentou fugir após largar a faca, mas foi alcançado pelo militar. Uma equipe do Batalhão de Choque se fez presente no local, encaminhando a vítima e o homem para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

