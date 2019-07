Com facões e revólveres, índios invadem fazenda em Dourados

Mauro SIlva, com informações da Rádio 94 FM Dourados

Armados com facões e flechas pelo menos 70 índios invadiram uma propriedade rural na tarde desta terça-feira (16) na região de Dourados – a 229 km de Campo Grande. De acordo com o registro policial os indígenas atacaram os funcionários da fazenda e até mesmo os policias que atenderam a ocorrência.

De acordo com o site Rádio 94 FM de Dourados, os invasores invadiram a fazenda e ordenaram retirar tudo que fosse de valor, pois ele iriam atear fogo no local. A Polícia Militar foi acionada e chegou no momento da invasão, momento em que se iniciou um confronto entre policiais e índios.

Conforme o boletim de ocorrência, os indígenas estavam portando facões, revolveres, pedaço de pau e flechas. Em certo momento os índios disparam contra seguranças da propriedade, policiais e um funcionário da Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) que estava na localidade realizando um serviço.

Os proprietários da fazendo tiveram que sair do local, mas os índios continuaram na propriedade.

Ninguém foi preso. Os objetos utilizados no ataque foram apreendidos.

