Vídeo: Com honras militares, corpo de Joel é enterrado na capital

O policial Joel Benites assassinado na quinta-feira (20), durante uma tentativa de assalto no Jardim Leblon, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (21), em Campo Grande.



Joel que dedicou 30 anos de sua vida à polícia, passou os últimos 14 anos no Grupo de Operações e Investigações (GOI), e nesta tarde o perfil da Polícia Civil publicou o vídeo do enterro em homenagem ao ex-agente.



Em nota de pesar, o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas lamentou a perda do amigo e contou um pouco da história de companheirismo com o colega.”Grande amigo e parceiro, ingressamos no mesmo concurso na Policia Civil em 1990. Quis o destino que fossemos lotados na mesma Delegacia e equipe no 1 DP de Campo Grande, cuja sede era na Rua 7 de setembro com 14 de julho, ali trabalhamos juntos por mais de 5 anos, depois quando fui para o Garras ele me acompanhou, já tinha tempo para se aposentar, mas vivia polícia 24 horas por dia, atualmente estava no GOI, prestando excelente serviço a sociedade sul-mato-grossense. Perdemos um grande Policial”, escreveu.

Caso

Joel Benitez, de 53 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira (20), no jardim Leblon, em Campo Grande, vítima de uma tentativa de roubo.

O agente estava perto de um veículo quando foi abordado por dois criminosos que se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima reagiu e acabou sendo baleada. Já os criminosos fugiram em direção à Vila Jacy e bairro Guanandy.

Criminosos

Os autores que mataram o policial, Carlos Batista Lima, de 28 anos, e Matheus Fernandes Araújo, de 21 anos, foram presos pela Polícia Militar minutos depois do crime. Eles tem um extensa ficha criminal e a princípio vão responder por latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, Carlos comete crimes desde os 16 anos, ele já foi detido por furto, roubo porte ilegal de arma, resistência entre outros crimes. Já como adulto em 2019 ele foi preso suspeito de homicídio simples, roubo qualificado, sequestro, roubo majorado, evasão de local de custódia, furto qualificado e injúria.

O comparsa Matheus, foi preso por tráfico de drogas, corrupção de menores, via de fato, violência doméstica.

Veja o momento de homenagens no enterro de Joel:

