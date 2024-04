Com imagem de Nossa Senhora e 93 kg de droga, homem diz que estava indo para procissão em MS

Durante ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-463, um Chevrolet Onix foi apreendido com 93 Kg de maconha na manhã de sexta-feira (29), em Ponta Porã.



Após fiscalização no veículo, a droga foi localizada no porta-malas do carro, já o condutor negou saber da existência da droga, disse ter vindo do Rio de Janeiro (RJ), trazendo um casal que o contratou através de um aplicativo de caronas, porém nenhum registro no aplicativo foi apresentado.



Ele disse também que participaria de uma procissão de Nossa Senhora Aparecida em Dourados.



O homem foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Polícia Civil de Ponta Porã.

