Polícia

Com inquérito aberto, Ministério Público cobra melhorias no atendimento da Deam

Cobrança refere-se também, segundo documento, aos "atos de má gestão constatados"

30 agosto 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Casa da Mulher Brasileira, a DeamCasa da Mulher Brasileira, a Deam   (Divulgação/PCMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu um inquérito com intuito de melhorar o atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Deam, em Campo Grande.

Segundo o documento, enviado diretamente para a especializada e também para a Delegacia-Geral de Polícia Civil, o objetivo é adotar providências visando promover soluções à proteção de mulheres em situação de violência.

Ainda na publicação, o órgão entende que é preciso aprimorar os serviços prestados à sociedade, gerar produtividade e eficiência institucionais, além de eliminar o represamento de boletins de ocorrência.

Vale ressaltar que a Polícia Civil criou um grupo, com demais delegados, para reduzir a demanda e acelerar outros casos que estavam parados por um determinado período.

Além disso, o Ministério Público foi enfático ao citar que o inquérito também vai de encontro com possíveis atos de "má gestão constatados no curso das ações ali desenvolvidas, por gestores diretos ou indiretos".

A publicação foi feita no diário do Ministério Público e foi assinada pelo promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, coordenador do Gacep (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial).

