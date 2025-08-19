Com lesões no pescoço, mulher diz ter sido agredida e dopada pelo marido na Capital

Uma mulher, de 44 anos, foi socorrida após alegar ter sido agredida pelo companheiro, de 35 anos, durante uma briga ocorrida na noite de segunda-feira (18), em um condomínio residencial localizado no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço e atender um caso de violência doméstica. Já no endereço indicado, encontraram a vítima visivelmente abalada, com falas desconexas.

Ela explicou que desde que o marido começou a trabalhar como motorista de aplicativo teria mudado o comportamento, o que tem causado embates em casa. Durante a conversa, ela falou ainda que a briga entre o casal teria começado por conta de um celular encontrado na rua, momento que ele teria a agredido, fazendo-a ficar com marcas visíveis no pescoço.

Posteriormente, teria sido dopada com altas doses de clonazepam, ficando sem condições de pedir socorro ao longo da segunda-feira. No entanto, os dois teriam ingerido bebidas alcoólicas. A mulher alegou ainda que pediu para o companheiro procurar um tratamento psicológico, pois teria transtornos mentais.

Com medo de ser assassinada, ela se recusou a ficar no imóvel com o companheiro e aguardou a chegada da PM na portaria do condomínio.

No entanto, o suspeito alegou que as marcas foram causadas no momento que impedia a companheira de sair do imóvel para cometer suicídio. Ele explicou para os policiais que a mulher ficou visivelmente abalada ao saber da morte do sobrinho. Mesmo assim, ela teria conseguido sair de casa e ficou horas sumida, sendo encontrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Guaicurus.

Ontem, os dois chegaram a ser levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), mas a vítima recusou atendimento e fugiu correndo. Enquanto isso, o homem ficou na unidade policial.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também