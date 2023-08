Com machucados no rosto após briga, homem é encontrado morto próximo a presídio

Miguel Espíndola Matoso, de 55 anos, foi encontrado morto em uma casa nas proximidades da PED (Penitenciária Estadual de Dourados), no final da manhã desta segunda-feira (31).

Ao site Dourados News, o delegado Matheus Rocha, informou que Miguel tinha ferimentos no rosto, diversas lesões pelo corpo e sangramento. No entanto, não teria sido possível precisar ainda a causa da morte, que deve ser constatada por meio de um exame necroscópico.

O suspeito de ter cometido o crime seria um colega de trabalho da vítima, de 37 anos, na noite de sábado (29). Os dois teriam brigado e durante a confusão, trocado socos em circunstancias ainda a serem apuradas pelas autoridades.

Depois da briga, o suspeito saiu do local. No entanto, a vítima chegou a ser amparada por amigos no local e medicada, uma vez que reclamava de dores. Miguel então se recusou a ir para o hospital e foi encontrado morto no alojamento na manhã desta segunda-feira.

O caso está sendo investigado pelas autoridades do município.



Deixe seu Comentário

Leia Também