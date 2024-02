Com mãe presa, menino espancado no Nova Lima vai para abrigo

Na madrugada da última quarta-feira (14), um garoto de 7 anos foi socorrido e resgatado no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, após fugir de casa em busca de socorro.

O motivo da fuga foi uma suposta agressão por parte de sua mãe, Sheila Pereira dos Santos, de 26 anos. A criança será encaminhada para um abrigo, saindo da Santa Casa após atendimento médico.

Segundo apuração do JD1 Notícias, o menino apresentava hematomas pelo corpo e relatou ter sido agredido com uma espécie de bengala pela mãe. Este não seria o primeiro episódio de violência sofrido pela criança.

Após ser inicialmente atendido no CRS - Centro Regional de Saúde Dr. Gunter Hans, no Bairro Nova Bahia, o garoto foi transferido para a Santa Casa. Não foram identificados ferimentos graves ou fraturas, segundo apurou a reportagem.

A Justiça decretou a prisão de Sheila Pereira dos Santos, que será transferida para uma cadeia pública feminina em Mato Grosso do Sul. Além disso, será solicitada uma medida protetiva em favor da criança.

Há suspeitas por parte da população de que a criança possa ter sido usada em rituais, no entanto, nada foi confirmado pela Polícia Civil ou Militar. O caso segue em investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também