Com mais de 40 passagens, 'Origami' troca tiros com a PM e morre no Noroeste

Gabriel Ribeiro de Souza Carvalho de 26 anos, conhecido como ‘Origame’, morreu durante um confronto com a Polícia Militar, na noite de sábado (29), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, a equipe foi acionada após um homem efetuar disparos para o alto no meio da rua e fugir. Durante as diligências pelo bairro para encontrar o autor, o avistaram na região da Rua Martin de Sá, com a arma na cintura.

Os miliares então tentaram fazer a abordagem de Gabriel, que fugiu pulando o muro de várias casas. Ele chegou a se esconder na residência de uma idosa, onde atirou contra a guarnição, desrespeitando as ordens para sair. Revidando a agressão, os policiais acertaram dois disparos no rapaz.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe policial, sendo levado para o posto de saúde do Bairro Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu enquanto recebia atendimento.

Colecionador de passagens – Conforme o apurado pela reportagem, Origami tinha mais de 40 passagens pela polícia. Ele carregava nas costas um homicídio, praticado em meados de 2013.



