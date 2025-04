Com mandado de prisão, homem fica em estado grave ao ser ferido a tiros na Nasser

Homem, de 50 anos, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa na noite desta quinta-feira (24), na Vila Nasser, em Campo Grande, após ser ferido a tiros. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por violência doméstica e ficará sob escolta.

O suspeito do caso, rapaz, de 30 anos, foi localizado, mas não foi detido pela tentativa de homicídio. Ele, no entanto, foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem chegou pedindo ajuda no apartamento da filha. A Polícia Militar esteve no local e a vítima contou que foi atingida pelos disparos, enquanto estava na mesma rua da casa da ex-mulher.

O homem chegou a dizer que foi atingido na região lombar e no tórax direito, alegando ainda que chegou a ser perseguido por um veículo de cor branca, um Fiat Punto. Ele conseguiu passar a localidade de onde aconteceram os fatos.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) tomou conhecimento da situação e passou a realizar diligências e encontrou o carro citado pela vítima na garagem de uma residência. O proprietário atendeu a equipe e negou que tenha cometido a tentativa de homicídio, mas ao ser questionado sobre uma arma, afirmou que guardava uma pistola de calibre 22. Ele foi preso pelo crime de posse de arma ilegal.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no apartamento da filha da vítima e encontraram a camiseta com duas perfurações, possivelmente ocasionadas por projéteis de calibre 22. No hospital, as equipes não conseguiram contato com a vítima, pois estava passando por cirurgia, já que o estado de saúde era considerado grave.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

