Com alvo em MS, PF apreende Porsches e mira fraudes em licitações do DNIT

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (22), a operação 'Route 156', que apura desvios de recursos públicos e fraudes em licitações ligados a DNIT (Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que representariam a manutenção e recuperação da rodovia BR-156, em Amapá.

Um dos mandados de busca e apreensão está sendo cumprido em Mato Grosso do Sul. Além dele, outros 10 também foram expedidos pela Justiça do Amapá, onde três são cumpridos em Minas Gerais, um no Amazonas e seis no próprio Amapá.

Segundo a Polícia Federal, investigações indicam a existência de uma organização criminosa estruturada no DNIT-AP, que teria fraudado pelo menos quatro pregões eletrônicos, totalizando mais de R$ 60 milhões em contratos.

O grupo atuava por meio da montagem de certames licitatórios simulando concorrência, com propostas fictícias e cláusulas indevidamente restritivas nos editais, além de omissões propositais de servidores públicos no dever de fiscalizar e instaurar processos administrativos diante de irregularidades.

Em razão da operação, a Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de 10 dias do superintendente do DNIT-AP e de uma servidora, suspeitos de atuarem no grupo criminoso. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens e valores dos investigadores que chegam a mais de R$ 8 milhões.

Durante uma das buscas em Macapá, a PF apreendeu 3 pistolas, 1 fuzil .556 e aproximadamente 250 munições. O investigado é CAC e a PF iniciará o processo de cassação do registro. No cumprimento de outro mandado de busca, na cidade de Nova Lima, interior de Minas Gerais, a instituição apreendeu 3 veículos da marca Porshe, além de 13 quadros obras de arte de Guignard e Portinari, joias e relógios de luxo.

