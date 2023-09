Com mandados em MS, Polícia Federal deflagra mais uma fase da Lesa Pátria

A Polícia Federal deflagrou a 16° fase da Operação Lesa Patria com o objetivo de identificar participantes que financiaram os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro, em alusão a não aceitação das eleições presidenciais que ocorreram em outubro do ano passado.

Em Mato Grosso do Sul estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão. A reportagem soube até o momento que um desses é em Campo Grande.

Além disso, o STF (Supremo Tribunal Federal) expediu mais 51 que estão sendo direcionados em São Paulo (12), Paraná (6), Tocantins (2), Santa Catarina (3), Minas Gerais (26) e Ceará (2).

Ainda segundo a nota divulgada pela corporação, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", diz a nota.

