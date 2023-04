Com marca de tiro na cabeça, ossada é encontrada próxima a açude no Estrela Park

A ossada de um homem foi encontrada na tarde deste sábado (22) por moradores de uma chácara na região do Estrela Park, em Campo Grande. Na avaliação inicial, constatou-se que a vítima teria a marca de um tiro na cabeça e que há possibilidade do corpo ter sido desovado há mais um mês.

Segundo informações recebidas pelo JD1 Notícias, a ossada estava próxima a um açude que existe na região. A moradora notou que o cachorro que fica na chácara, passou a coletar e trazer alguns ossos, levantando a suspeita dela, que durante a tarde de hoje, encontrou a ossada.

Ela acionou a Polícia Militar, que constatou a veracidade dos fatos, e acionou a Polícia Civil e a Perícia Científica. O delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Felipe Alvarez Madeira, disse que trata-se, possivelmente, de uma execução.

"Provavelmente uma execução com disparo de arma de fogo, que tem um orifício [na cabeça] local compatível com a execução. Pessoal não ouviu tiro, disparo recentemente, então pode ser só a ocultação do cadáver e pelo que pessoal relatou, já faz mais de mês", relatou.

No local ainda foi possível identificar um roupa que tinha iniciais de um nome, que levam a crer que seja da vítima. A princípio o trabalho a ser feito é referente ao trabalho de busca com ocorrências no nome do homem, principalmente de desaparecimento, para confrontar as informações colhidas no açude.

A Perícia Científica também deve conseguir trazer mais detalhes, pois ainda havia peles, dentes e outras partes que podem ajudar a identificar a vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

