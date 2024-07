Com marca de tiro, ladrão é encontrado morto após tentar furtar mercado no São Conrado

Ladrão, ainda não identificado, morreu logo após tentar furtar um mercado no Jardim São Conrado, em Campo Grande, durante a madrugada desta terça-feira (23). Ele foi encontrado em um terreno baldio na rua General Angelo Frulegui da Cunha e estava com uma perfuração similar a um disparo de arma de fogo abaixo da axila direita.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a proprietária do estabelecimento, de 54 anos, afirmou para a polícia que mora em uma residência aos fundos do comércio e por volta das 2h17, ela e seus familiares escutaram um barulho vindo do local e logo na sequência, o alarme disparou.

Ao analisarem as imagens de câmera de segurança, visualizaram um indivíduo caído no terreno ao lado do mercado. A proprietária, acompanhada do vigia noturno, foram verificar o local e realmente se tratava do corpo do ladrão que havia tentado acessar o estabelecimento pela telha de amianto e pelo forro.

O ladrão chegou a entrar no comércio, mas não subtraiu nenhum item, pois conforme dito pela proprietária, após ele ouviu o alarme disparando, tentou fugir do local pelo mesmo lugar que entrou. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar esteve no local, assim com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), inclusive, um guarda tendo relatado para a Polícia Civil, que durante a ocorrência, um morador disse que ouviu cerca de 5 tiros, mas não soube identificar quem seria o responsável pelos disparos.

Ainda conforme informado no registro policial, o ladrão tem idade aproximada de 35 anos, cerca de 55 quilos, aproximadamente 1,72 de altura, pardo, cabelos pretos e encaracolados, rosto afinado, sem tatuagens e trajando calça jeans escura e casaco de moletom na cor branca.

O caso foi registrado como homicídio simples e furto qualificado na forma tentada.

