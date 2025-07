Com marcas de tiros pelo corpo, homem é encontrado morto em terreno da fronteira

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a manhã desta terça-feira (1°) em um terreno, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o corpo possui marcar de disparos, porém, não chegou a ser divulgado se ele foi assassinado no local ou desovado no terreno.

As equipes da Polícia Nacional teriam sido acionadas para atender a ocorrência. O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

