Com marido preso, mulher vira 'dona' de boca de fumo no Noroeste

Manter o negócio de família é importante em todas as áreas, pensando nisso uma mulher acabou sendo presa durante a quarta-feira (26). Após o marido ser preso, ela teria assumido o ponto de venda de drogas para manter o ‘empreendimento’ funcionando, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com informações policias, a Denar recebeu diversas denúncias de que o ponto de venda de drogas localizado na Rua Evaristo da Veiga, estaria funcionando normalmente, inclusive com intensa movimentação de usuários.

A fim de apurar os fatos, por volta das 16h, os policiais civis iniciaram monitoramento nas imediações do endereço e, em pouco tempo, visualizaram um indivíduo chegar de bicicleta, entrar e sair rapidamente. O suposto usuário foi acompanhado e abordado a uma distância segura do imóvel monitorado.

Com ele foi apreendida uma porção de pasta-base, pesando 0,4g, que estava dentro do boné. Ele acabou confessando que tinha adquirido o entorpecente com a mulher.

Confirmadas as suspeitas e verificado o estado flagrancial, a mulher foi abordada e surpreendida com uma pedra de pasta-base de cocaína, ainda por fracionar em porções.

Além disso, no quarto dela foram encontradas outras três pedras de pasta-base de cocaína, duas porções de maconha, a quantia de R$ 394,00 em dinheiro trocado, três balanças de precisão e um aparelho telefônico.

Pesadas, as porções de pasta-base de cocaína totalizaram 71,7g, enquanto as porções de maconha pesaram 6,7g. Diante disso, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.



