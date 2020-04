Com nariz sujo de cocaína, homem suborna policiais para não ser preso

Saiba Mais Cidade Guarda Municipal fecha 31 estabelecimentos por descumprir toque de recolher

Dois homens, de 20 e 37 anos, foram flagrados nesta sexta-feira (10) utilizando cocaína, e para não serem presos surbonaram a equipe da Polícia Militar em Várzea Grande, no Mato Grosso



Conforme o site Mídia News, a Polícia Militar fazia uma patrulha pelo Bairro Jardim Potiguar quando observou a dupla em atitude suspeita dentro de um carro estacionado.



Ao abordar os suspeitos, a guarnição percebeu que eles estavam sob efeito de drogas. Um deles ainda estava com o pó do entorpecente no nariz.



Um dos homens ainda afirmou que não poderia ser preso, pois isso “iria atrapalhar sua vida social e profissional”.



Em seguida o suspeito ofereceu aos policiais dinheiro e uma arma que tinha em casa para não ser detido.



Dentro do veículo foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína.



Com o relato do suspeito que teria uma arma em casa, a guarnição foi até o local, a mãe do homem afirmou que ele tinha sim uma espingarda mas devia ter vendido, pois não estava na residência.



Mesmo com a tentativa ilegal de surborno, durante a abordagem, os suspeitos acabaram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia da cidade.



