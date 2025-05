Com números alarmantes, MPMS lança campanha para findar violência contra mulher

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul lança no dia 29 de maio, a 3ª edição da campanha "Você merece um amor leve", visando acabar com a violência contra a mulher e erradicar os feminicídios no estado, que conta com números alarmantes.

O objetivo é sensibilizar a sociedade para os altos índices de violência doméstica e feminicídio, onde a campanha deste ano reforça a importância da prevenção, da informação e da atuação em rede.

Dados apresentados pelo Ministério Público mostram que no ano passado, Mato Grosso do Sul registrou 27 feminicídios e 82 tentativas de feminicídio.

Já de janeiro a maio deste ano, os números mostram oito feminicídios consumados e 19 tentativas — um aumento de 166% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve três feminicídios consumados e 14 tentativas.

Criada em 2023, a Campanha “Você Merece Um Amor Leve” nasceu com a missão de fortalecer as redes de apoio às mulheres e estimular a sociedade a identificar e intervir em situações de violência.

