Com os rios transbordando por causa da chuva, PRF interdita rodovias em MS

Por conta da chuva, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) precisou interditar a rodovia BR-267 no km 533, entre as rotatórias da Apaporé e da entrada do Calcário Bodoquena, na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, durante a noite de sexta-feira (18).

Segundo a corporação, o local apresenta risco iminente de desmoronamento, devido à erosão causada pelas fortes chuvas. Equipes já estão no local realizando a sinalização. Para quem precisa se deslocar entre Jardim e Porto Murtinho, deve utilizar o desvio por Bela Vista e Caracol.

Além disso, o rio Perdido transbordou interditando também a BR-267 entre Jardim e Porto Murtinho.

