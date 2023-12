Com paciente, carro da prefeitura de Santa Rita do Pardo bate em carreta na MS-040

Veículo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, que transportava um paciente e seu acompanhante, colidiu contra a traseira de uma carreta carregada com madeiras, na MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande, na tarde da última quarta-feira (20).

De acordo com informações apuradas pelo portal Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu na altura do km-105. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, o condutor de 49 anos, do Chevrolet Onix pertencente a Prefeitura de Santa Rita do Pardo, acabou colidindo contra a traseira de uma carreta que seguia pela rodovia, no mesmo sentido que o veículo.

Além do motorista, seguiam outras duas pessoas, sendo um homem que havia ido realizar hemodiálise na cidade de Campo Grande e retornava, tendo como acompanhante o seu irmão. Equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foi acionada e prestou os primeiros atendimentos aos dois, eles foram encaminhados .

Apesar da violência do impacto, os dois homens não chegaram a sofrer ferimentos graves, sendo escoriações leves e dores corporais. O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e não quis ser encaminhado ao hospital.

