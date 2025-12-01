Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Com policial do Garras preso por corrupção, Polícia Civil diz que não compactua com desvios

O flagranteado Augusto Torres Galvão Florindo deve responder, além do processo criminal, a um procedimento administrativo disciplinar

01 dezembro 2025 - 10h54Vinícius Santos
Viatura da delegacia GARRAS - Viatura da delegacia GARRAS -   (Foto: PCMS)

Em meio à prisão do policial civil Augusto Torres Galvão Florindo, envolvido em práticas de corrupção e outros crimes, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) divulgou nota informando que “acompanha os desdobramentos da prisão de um policial civil, ocorrida na última sexta-feira (28), em ação da Polícia Federal.”

A instituição esclareceu ainda que “Assim que tomou conhecimento do fato, a instituição solicitou formalmente o procedimento investigatório à autoridade responsável e determinou a imediata abertura de procedimento administrativo disciplinar, para a adoção de todas as providências devidas, no âmbito da Polícia Civil.”

O comunicado ressaltou que “Cabe ressaltar que o caso diz respeito exclusivamente ao policial investigado, sem qualquer relação com a atuação do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão à Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros). A apuração administrativa será conduzida pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil, com independência, isenção e prioridade.”

Em nota, a PCMS destacou que “A Polícia Civil reforça que não compactua com desvios de conduta de seus servidores e tomará todas as medidas cabíveis, de forma transparente e imparcial.”

PRISÕES

O caso do policial Augusto Torres Florindo ocorre em meio a investigações da Polícia Federal que revelaram esquema de propina envolvendo contrabando e descaminho, com movimentação de valores superiores a R$ 130 mil. 

Durante o interrogatório, Augusto admitiu o recebimento de dinheiro proveniente da venda de produtos contrabandeados, enquanto o comparsa Marcelo Raimundo da Silva detalhou a logística criminosa e a participação de terceiros.

A juíza federal Janete Lima Miguel, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, destacou em sua decisão que os elementos do caso indicam atuação coordenada própria de organização criminosa, o vulto da movimentação financeira ilícita e risco concreto à ordem pública, justificando a prisão preventiva de ambos os envolvidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rio Miranda, em Miranda
Polícia
Homem morre afogado enquanto aproveitava banho no rio Miranda
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Polícia
Homem ameaça vereador e tenta invadir casa do prefeito de Ponta Porã
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Pedreiro é espancado com pedaços de pau após discutir com neta da namorada na Capital
Droga apreendida -
Polícia
PM fecha ponto de drogas do "Japa" na Favela do Quadrado e prende trio
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Propina apreenedida -
Justiça
Preso com bolada de propina, policial do Garras continuará atrás das grades, decide juíza
Crime aconteceu no escritório do agiota
Polícia
Suspeito de matar agiota a facadas devia mais de R$ 7 mil em Rio Brilhante
Vítima morreu na unidade de saúde do município
Polícia
Jovem é assassinado em confusão e 'Disciplina do PCC' é preso em Terenos
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Polícia
Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá