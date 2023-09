Com queimaduras pelo corpo, homem morre dois dias após ser internado na Santa Casa

Cacildo Ferreira da Silva, de 52 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (4), após ficar dois dias internado na Santa Casa. Ele veio transferido de Coxim, a 266 quilômetros de Campo Grande, e apresentava lesões de queimaduras na região mamilar e na mão direita, além de outras lesões.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no banheiro de sua residência na manhã do último sábado (2) pedindo por socorro pelo seu irmão.

Dessa forma, o familiar acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que rapidamente encaminhou Cacildo para o hospital. No entanto, devido a gravidade da situação, ele foi transferido para Campo Grande, onde deu entrada com queimaduras, trauma na nuca e com lesão neurológica grave.

Mas, nesta segunda-feira, a vítima teve sua morte encefálica constatada pela equipe médica.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e a investigação deve retornar para Coxim.

