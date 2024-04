Com 'rádio amador' e placas falsas, homem é preso ao ser flagrado com carro roubado

Homem, de 29 anos, acabou sendo preso depois de ser flagrado com um carro, que havia sido roubado no Mato Grosso. Dentro do veículo, ele tinha até mesmo um sistema de ‘rádio amador’. O caso aconteceu em Campo Grande, durante a segunda-feira (8).

Conforme as informações policiais, uma equipe de policiais militares DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estava fazendo patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade, quando receberam a informação com as características de um veículo roubado no Mato Grosso. Durante o deslocamento da equipe, um veículo semelhante foi visualizado e o condutor, abordado.

O homem disse que estava a passeio no Estado, que veio da cidade de Cuiabá. Ele não apresentou os documentos do veículo, um Nissan/Kicks. Durante uma vistoria constatou-se que as placas afixadas eram falsas. Nos registros criminais, os policiais localizaram o registro de roubo ocorrido em Cuiabá-MT, no dia 7 de abril do corrente ano.

Diante das circunstâncias, o condutor mudou a versão e disse que foi contratado para pegar o veículo em Cuiabá e entregá-lo em Presidente Prudente (SP). Um rádio de comunicação foi encontrado instalado no veículo.

A ocorrência foi registrada e entregue na DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), em Campo Grande. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 97,6 mil.

