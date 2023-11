Com reforço nas ações durante o feriado, Polícia Civil recupera 6 veículos na Capital

Sarah Chaves, com informações da Polícia Civil

Por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), a Polícia Civil, conseguiu recuperar seis veículos entre os dias 28 de outubro e 1° de novembro em Campo Grande.

As autoridades conseguiram identificar os autores de cinco roubos e recuperaram quatro veículos roubados, sendo um GM/Cruze, uma Ford/Ecosport, um GM/Agile e uma motocicleta da marca Mottu.

Além disso, a equipe de investigação da Defurv recuperou dois veículos produtos de apropriação indébita, sendo um Peugeot/207 e um Lifan/X60.

Os suspeitos dos roubos serão devidamente indiciados e futuramente interrogados.

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser feitas pelo número (67) 99226-0062 (WhatsApp).



